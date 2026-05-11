Scomparso il dottore commercialista tra Lecco e Milano: profondo cordoglio nel mondo professionale e nel volontariato per una figura di grande rigore, impegno sociale e dedizione alla comunità

È venuto a mancare Enrico Rossi, stimato dottore commercialista noto tra Lecco e Milano, la cui scomparsa ha lasciato un profondo senso di cordoglio negli ambienti professionali e nel mondo del volontariato.

Nel corso della sua lunga carriera ha esercitato la professione con rigore e dedizione, diventando un punto di riferimento per numerose realtà aziendali e conquistando la stima di colleghi e clienti. Il suo impegno non si è però mai fermato alla sola dimensione professionale: ha ricoperto il ruolo di Vice Coordinatore del Forum delle professioni intellettuali del Nord Italia, contribuendo al dialogo e alla crescita della categoria.

E’ morto Enrico Rossi professionista stimato, tra competenza e impegno per la comunità

Accanto al lavoro, ha sempre coltivato un forte senso civico e una profonda attenzione al sociale. In particolare, si è distinto anche nel mondo sportivo locale e regionale per la promozione della scherma tra i giovani, credendo nello sport come strumento di formazione e crescita.

Il suo impegno si è esteso anche al mondo della beneficenza e della solidarietà: ha fatto parte della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo e, nel territorio lecchese, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, contribuendo con discrezione e determinazione allo sviluppo di iniziative culturali e solidali.

La sua figura lascia un segno profondo, fatto di competenza, impegno e attenzione verso la comunità.

Il ricordo di Mauro Piazza: “Con la scomparsa di Enrico Rossi perdiamo non solo un importante commercialista, punto di riferimento per numerose aziende primarie, ma anche una persona che ha saputo mettere le proprie competenze al servizio della comunità e del mondo del volontariato – ha dichiarato oggi, lunedì 11 maggio 2026, il sottosegretario regionale.

Rossi ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, tra cui quello di vicepresidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo a Milano, distinguendosi per competenza, equilibrio e spirito di servizio. Il suo impegno nel settore del no profit e nelle fondazioni del territorio ha lasciato un segno concreto e duraturo, contribuendo a rafforzare reti di solidarietà e sostegno sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto importante sia nel mondo professionale sia in quello del volontariato, che ha potuto beneficiare della sua esperienza e della sua disponibilità. Alla famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza personale”.

“I soci e tutti i collaboratori dello Studio Rossi-Gerosa Dottori Commercialisti partecipano con commozione al dolore della famiglia del Dott. Enrico Rossi, socio fondatore, che per molti anni ha contribuito a guidare lo Studio con alta professionalità, rigore ed impegno, ricordandolo con stima e affetto” hanno sottolineato commossi dallo studio.