E' morto di Covid Luigino Ravasi, noto gioielliere di Merate

Lutto a Merate: è morto Luigino Ravasi, noto gioielliere con negozio in piazza Prinetti. Colpito dal Covid, da settimane era ricoverato all'ospedale di Olbia, in Sardegna. Articolo ripreso da primamerate.

E' morto Luigino Ravasi

Ravasi, storico gioielliere con negozio in centro a Merate, abitava a Sartirana. Si è ammalato di Covid durante le vacanze in Sardegna e le sue condizioni sono andate via via peggiorando, richiedendone il ricovero all'ospedale di Olbia. La notizia del suo ricovero era giunta in città e in molti hanno sperato in un miglioramento, che purtroppo non è avvenuto. Le sue condizioni sono precipitate in questi giorni e nelle scorse ore si è spento. Il funerale è stato fissato per martedì 28 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Merate.

LEGGI ANCHE Valmadrera, Lega: "L'inerzia dell'amministrazione mette a rischio l’incolumità dei cittadini"