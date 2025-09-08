Due incidenti sul lavoro in Brianza: un morto e un ferito grave. Mattina drammatica in Brianza quella di oggi, lunedì 8 settembre 2025, dove due incidenti sul lavoro hanno provocato tragiche conseguenze.

L’incidente più gravesi è verificato a Monza, intorno alle 10.58, in via Angelo Mauri 18, all’interno di una piccola azienda storica che produce valvole industriali.

Un uomo di 48 anni ha perso la vita sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, inizialmente si era ipotizzato un malore, ma non si esclude che si tratti di un incidente sul lavoro. La vittima, come riportano i colleghi di Primamonza.it avrebbe riportato un trauma da schiacciamento ed è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio dai colleghi.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori di Ats per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’azienda, nota in città per la produzione di valvole industriali, è sotto shock.

Poco prima, intorno alle 10.15, un altro grave infortunio è avvenuto a Desio, in via Milano, in un cantiere dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Coinvolto un uomo di 37 anni, trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti rapidamente l’ambulanza di Avis Meda, l’automedica, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e il personale di Ats Brianza per le verifiche del caso. Le condizioni del 37enne sono molto serie.