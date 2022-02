Due donne soccorse per abuso di alcol

A Calolzio e Brivio

In entrambi i casi è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Due ambulanze sono intervenute a Calolziocorte e a Brivio per soccorrere altrettante donne di 45 e 67 anni di età che hanno abusato di bevande alcoliche. E' successo nella serata di ieri, venerdì.

Abuso di alcol a Calolzio e Brivio

Due gli interventi dei soccorritori nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio 2022. Il primo attorno alle 21.30 in corso Europa a Calolzio, dove una donna di 45 anni ha abusato con il consumo di bevande alcoliche e per prestarle soccorso è stata chiamata un'autoambulanza: i Volontari del soccorso di Calolzio non hanno tuttavia ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

E' finita invece al Mandic di Merate la donna di 67 anni soccorsa attorno alle 23.20 a Brivio, precisamente in via Bicocca. La donna, intossicata dall'alcol, è stata soccorsa dal personale della Croce Rossa di Olgiate Molgora ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.