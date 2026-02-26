Due interventi nel giro di cinque minuti tra Barzanò e Lecco: un 20enne e un 49enne trasportati in ospedale, uno in codice rosso e l’altro in codice verde

Serata impegnativa per i soccorsi nel Lecchese, dove si sono registrati due interventi per intossicazione etilica a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Doppio intervento per intossicazione etilica: 20enne in codice rosso

Il primo episodio è avvenuto poco prima delle 20.30 di mercoledì 25 febbraio 2026 a Barzanò, in via Leonardo da Vinci. Coinvolto un giovane di 20 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base della Croce Bianca di Merate allertata dalla Soreu Laghi. Le condizioni del ragazzo sono apparse inizialmente gravi, tanto da richiedere il trasporto in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza, dove è giunto una manciata di minuti dopo le 21.

Pochi minuti dopo un secondo intervento è stato richiesto a Lecco, in via Nicolò San 9, sempre per un caso di intossicazione etilica. Coinvolto un uomo di 49 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Lecco con il supporto della Questura di Lecco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco: l’intervento è iniziato in codice giallo, ma il ricovero è avvenuto in codice verde,

Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa Soreu Laghi.