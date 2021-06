Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: ferita una 68enne

Doppio intervento per i Vigili del fuoco: il primo ai Piani di Artavaggio, mentre il secondo a Paderno d'Adda. Di seguito i dettagli. Articolo ripreso dai colleghi di primamerate.

Doppio intervento per i Vigili del fuoco

Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Lecco e di Merate. Un primo intervento, infatti, si è reso necessario intorno alle 11 di oggi, domenica 27 giugno, ai Piani di Artavaggio. La chiamata è giunta per una persona rimasta bloccata in una zona impervia, ma fortunatamente non presentava alcuna ferita e non necessitava di soccorso medico. In questo caso, per il recupero, è stato attivato l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

Ferita una 68enne a Paderno d'Adda

Il secondo intervento della mattina è avvenuto a distanza di un'ora circa dal primo, quindi intorno alle 12. Questa volta, protagonista della vicenda una donna di 68 anni rimasta lievemente ferita sul sentiero per la Madonna dell Rocchetta. Ad intervenire in soccorso una squadra SAF affiancata da una del distaccamento di Merate con fuoristrada. Dato le condizioni della donna, è giunta sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Merate, che ha soccorso la donna in codice giallo e predisposto il trasporto in ospedale.