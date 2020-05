Maggio, mese mariano. Per quattro giovedì l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, reciterà il Santo Rosario per tutta la Diocesi di Milano. Il primo appuntamento, registrato senza la presenza di fedeli nel Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, sarà questa sera, giovedì 7 maggio alle 21. Il Santo Rosario diocesano sarà trasmesso in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

Doppia visita dell’arcivescovo Delpini nel Lecchese

Non solo, ma monsignor Delpini tornerà nel Lecchese anche domenica 10 maggio. Alle 10 celebrerà la messa dal santuario di Lezzeno a Bellano, senza ovviamente la presenza dei fedeli. “L’arcivescovo affida alla Madonna di Lezzeno le nostre comunità e tutta la diocesi – spiegano dalla parrocchia bellanese – In questo periodo di Pandemia ci offre la sua vicinanza di pastore della Chiesa Ambrosiana. Lo accogliamo con gioia, rimanendo nelle nostre case”. In questo caso sarà possibile seguire la cerimonia sulla pagina facebook e sul canale youtube della Parrocchia di Bellano.