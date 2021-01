Dopo la Tim (qualche giorno fa) ora Vodafone down. Problemi risolti

AGGIONAMENTO: I tecnici all’opera hanno riportato la situazione alla normalità entro la mattinata a seguito dell’intervento in alcune centrali e quindi il servizio è ora pienamente operativo.

Nei primi giorni del 2021 ci sono stati problemi alla rete telefonica fissa Tim, con l’impossibilità di navigare su interne. Il down si è registrato già alle prime ore dell’alba di lunedì 4 gennaio. Oggi, martedì 19 gennaio 21, è il turno di Vodafone down.

Dopo la Tim (qualche giorno fa) ora è Vodafone down

Il down si è registrato già alle prime ore dell’alba di oggi, lunedì 19 gennaio. Gran parte delle segnalazioni degli utenti Vodafone riguarda l’assenza di campo e possibilità di effettuare solo chiamate di emergenza.

Le segnalazioni provengono dalla zona di Varese e dai dintorni di Milano, ma anche in provincia di Lecco la situazione non è rosea, anzi. Diversi gli utenti che hanno manifestato problematiche ads accedere alla propria rete.

Non mancano ulteriori riscontri provenienti dalle zone di Roma e Perugia.

La situazione è come sempre in rapida evoluzione. E’ il secondo rilevante disservizio relativo ad un operatore mobile di cui si parla in questo inizio 2021. Il 9 gennaio scorso è toccato a Tim.

Tanntissime le segnalazioni anche sui social network e in particolare su twitter dove le “lamentele” sono state raccolte sotgto l’insegna dell’hashtag #vodafonedown

Cosa fare?

Non è ancora chiara la natura del disservizio ma i tecnici di Vodafone sono già al lavoro per risolvere il problema. Per il momento non si può fare altro che attendere, dunque, e segnalare all’operatore la problematica tramite i numeri di assistenza e i loro profili social, sui quali sono solitamente molto rapidi a rispondere.

Le interruzioni

Nel grafico di downdetector sono riportate le interruzioni della linea