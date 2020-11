Domenica va in scena la prima giornata mondiale dei pizzoccheri a… distanza

Non c’è niente che unisca di più di un piatto di pizzoccheri. E viste le norme che impongono il distanziamento ecco la singolare idea lanciata da Chiamarsi Boiler e Accademia del Pizzocchero di Teglio: la prima Giornata Mondiale dei pizzoccheri da preparare a casa postando poi tutto sui social. E i lecchesi, i pizzoccheri li sanno preparare davvero bene…quindi tutti pronti davanti ai fornelli!

Pizzoccheri: ecco l’iniziativa

“Vista la difficile situazione che molti di noi stanno vivendo, come Chiamarsi Boiler vogliamo dare un segnale di unione e di ripresa rispetto alle nuove restrizioni messe in atto dal governo per contenere l’epidemia di Covid19 – spiegano gli organizzatori – E cosa unisce di più di un piatto di pizzoccheri fumanti consumato in famiglia? Per questo, con la collaborazione dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, abbiamo organizzato la Prima Giornata Mondiale del Pizzocchero. Per l’occasione, vogliamo riunire virtualmente tutti i Valtellinesi (e non) attraverso una grande pizzoccherata comunitaria per dimostrare che, anche con le necessarie restrizioni dettate dal lockdown, è possibile sentirsi vicini tramite un tradizionale pranzo domenicale. L’invito è quindi quello di ritrovarsi virtualmente domenica 22 novembre 2020 e partecipare alla Giornata Mondiale condividendo con noi, tramite i social, i pizzoccheri cucinati per l’evento. Abbiamo inoltre deciso di coinvolgere la ristorazione locale, pesantemente colpita dalle restrizioni, creando una lista di ristoranti che si sono resi disponibili a preparare pizzoccheri d’asporto. La lista sarà disponibile sulla pagina facebook dell’evento e sui nostri canali social per permettere di partecipare anche chi non si vorrà cimentare in cucina”. Ecco i link utili:

Pagina Chiamarsi Boiler:

https://www.facebook.com/ chiamarsiBoilerr

https://www.instagram.com/ chiamarsiboiler/

Link dell’evento:

https://www.facebook.com/ events/3836081599737627? active_tab=about