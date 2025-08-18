Domenica impegnativa per i Vigili del fuoco: oltre 15 gli interventi effettuati

Il bilancio

E' stato diffuso dal Comando provinciale lecchese dei Vigili del fuoco il bilancio degli interventi di soccorso tecnico effettuati dai vigili lecchesi nella sola giornata di ieri, domenica 17 agosto 2025

A Calolziocorte, attorno alle 15:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio alla vegetazione a bordo carreggiata sviluppatosi per cause ancora da chiarire, in via Resegone. Dal comando VF sono state inviate autopompa e autobotte in risposta alle molte chiamate ricevute alla sala operativa, date le alte fiamme. Il tempestivo intervento ha limitato il propagarsi dell'incendio.

Solo un'ora dopo, a Dervio (Corenno Plinio) alle 16, l'intervento ha riguardato il soccorso ad una persona sulle scalinate del Borgo. La Soreu 118 ha richiesto il supporto tecnico per il trasporto di una persona che aveva avuto un malore. In posto, personale del distaccamento di Bellano e squadra SAF, hanno provveduto a imbarellare la persona in collaborazione dei sanitari e al trasporto fino al pontile, dove l'idroambulanza del Soccorso Bellanese ha imbarcato il ferito e trasportato in zona accessibile all ambulanza per il seguente trasporto in ospedale.

Ma non solo. Tra gli altri interventi, la Squadra nautica in servizio lago sicuro ha effettuato due servizi di soccorso tecnico sul lago. La squadra SAF è intervenuta oltre a Dervio in altri due scenari richiesti dalla soreu118. Le squadre ordinarie sono intervenute su di un incidente stradale a Olginate, soccorsi tecnici e altri di non minor livello.