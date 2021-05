Domani i funerali di Mirco Fumagalli, centauro di 24 anni morto nell’incidente di domenica

Si terranno domani, giovedì 20 maggio 2021, i funerali di Mirco Fumagalli, 24 anni, residente a Verderio, morto domenica mattina nell’incidente avvenuto lungo la Provinciale 58 a Santa Maria Hoè.

Mirco Fumagalli, domani il funerale

Le esequie di Mirco Fumagalli verranno celebrate domani, giovedì 20 maggio 2021, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Verderio Superiore (il ragazzo abitava in via Piave a Verderio Inferiore, ma è stata scelta la chiesa con il sagrato più ampio visto il probabile afflusso di molte persone). Il ragazzo, 24 anni di età, era partito da casa domenica mattina in sella alla sua inseparabile moto Triumph. In sella con lui c’era anche la fidanzata Cecilia Dell’Orto, residente a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Ignote al momento le cause precise dell’incidente: il motociclista, senza frenare, è uscito di strada ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’ipotesi più probabile sembra quella del malore.

Grande il dolore per la tragedia

La morte di Mirco Fumagalli ha sconvolto i verderesi, ma anche moltissimi amici che in queste ore si sono stretti tra loro e attorno ai genitori Gianmario e Nadia, che piangono il loro unico figlio. Pochi giorni prima del tragico incidente il 24enne, appassionatissimo di moto, aveva aperto un canale Youtube: il primo e unico video caricato rimarrà per sempre come una sorta di testamento di un ragazzo che amava i motori, il sano divertimento, la vita.