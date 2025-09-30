Aglioni ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, ricoprendo con impegno e dedizione il ruolo di Consigliere Comunale di minoranza e capogruppo della propria lista. Nel corso della sua carriera politica è stato anche candidato sindaco

Dolzago è sotto shock per la prematura scomparsa del Consigliere Comunale Luigi Oscar Aglioni, venuto a mancare il 29 settembre 2025 all’età di soli 53 anni. Padre di tre figli, Aglioni era anche «imprenditore con pluriennale esperienza nell’ambito della consulenza informatica.

Dolzago piange la prematura scomparsa del Consigliere Luigi Oscar Aglioni, morto a soli 53 anni

Aglioni ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, ricoprendo con impegno e dedizione il ruolo di Consigliere Comunale di minoranza e capogruppo della propria lista. Nel corso della sua carriera politica è stato anche candidato sindaco, portando avanti con passione le proprie idee e rappresentando i cittadini che lo avevano eletto. Il suo contributo, costante e appassionato, ha lasciato un segno profondo nella vita amministrativa del paese durante questo mandato e nel precedente, terminato nel 2024.

Il Sindaco Paolo Lanfranchi, la Giunta, il Consiglio Comunale e tutto il personale dell’Ente si stringono con affetto e commozione alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze.

“In un paese piccolo come il nostro è sempre difficile trovare persone che si fanno avanti, pronte a spendersi per la comunità. Da qualche anno Luigi si era messo in gioco, portando avanti con passione le proprie idee nel Comune e rappresentando i cittadini che lo avevano eletto. In momenti come questo è più che mai dovuto togliersi di dosso simboli di lista e accantonare le fazioni politiche e stringersi attorno alla famiglia di Luigi per un ultimo saluto” – la dichiarazione del gruppo di maggioranza.

I funerali verranno celebrati a Dolzago, nella chiesa parrocchiale, giovedì 02 ottobre alle 10:30. La salma giungerà in chiesa alle 10 per la recita del S. Rosario, indi verrà accompagnata

al tempio crematorio. Le ceneri del caro Luigi riposeranno nel cimitero di Galbiate.

La camera ardente è allestita nella camera mortuaria dell’ospedale A. Manzoni di Lecco, sino alle 9 di giovedì