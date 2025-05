È venuto a mancare don Giovanni Rigamonti, sacerdote originario di Dolzago, per anni parroco a Osnago.

Dolzago: è morto don Giovanni Rigamonti

Sebbene non risiedesse più ad Osnago da diversi anni, l'affetto e la stima che la comunità osnaghese nutriva nei suoi confronti sono sempre rimasti immutati. Per questo, quando è giunta la notizia della sua morte, avvenuta all’alba di lunedì 12 maggio 2025, il cordoglio è stato profondo, con i fedeli che hanno ricordato il parroco che tanto si era impegnato per la consacrazione della chiesa di Santo Stefano. Aveva 72 anni e dal 2023 ricopriva il ruolo di vice parroco a Senna Comasco, dove risiedeva. Nato a Dolzago il 19 giugno 1952, fu ordinato sacerdote nel 1977. Arrivò ad Osnago nel 1996, dove rimase fino al 2007, instaurando un legame solido non solo con i parrocchiani, ma anche con le diverse realtà locali, compresa l’Amministrazione. Fu proprio lui a rendersi conto che la chiesa parrocchiale di Santo Stefano non era ancora stata consacrata, dando vita così alla cerimonia di consacrazione che si tenne il 9 gennaio 2005 alla presenza del cardinale Dionigi Tettamanzi.

Dopo la sua esperienza ad Osnago, don Giovanni si trasferì a Verano Brianza, dove rimase fino al 2020. Apprezzato dai suoi parrocchiani, fu protagonista di una lettera scritta dai fedeli veranesi all’arcivescovo Mario Delpini, chiedendo di evitare il suo trasferimento a Barlassina, richiesta che purtroppo non ebbe successo.

Al momento della sua morte, don Giovanni era parroco a Senna Comasco e Cucciago. Lunedì mattina, in attesa di celebrare la Messa a Senna, non si è presentato in chiesa, e poco dopo è stato trovato in gravissime condizioni nella casa parrocchiale. Nonostante il tempestivo intervento dell'ambulanza e dei Carabinieri, il sacerdote è stato portato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto.

Anche Galbiate si è vestita a lutto per don Giovanni Rigamonti. "La notizia dell'improvvisa scomparsa di don Giovanni Rigamonti mi ha lasciato davvero molto addolorato - sottolinea il sindaco Pier Giovanni Montanelli Don Giovanni ha collaborato per molti anni con la Parrocchia di Galbiate, conquistando con la sua energia bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani. Un testimone di gioia che per me ha significato molto. Mi ha insegnato a vivere con passione la vita e l'esperienza cristiana guidandomi come direttore spirituale per parecchi anni nelle scelte più importanti che ho affrontato dall'adolescenza fino al matrimonio, che ha celebrato lui. Grazie a lui ho conosciuto l'azione cattolica, i gruppi di spiritualità famigliare e di coppia. Lui mi ha accompagnato all'Eremo di S.Salvatore, sopra Erba. Tra un esercizio spirituale e l'altro ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla figura di Giuseppe Lazzati che mi ha davvero affascinato con la descrizione della "costruzione della città dell'uomo" e lo spirito di servizio con cui ci si deve approcciare all'esperienza politica. Posso solo dire grazie alla vita ed al buon Dio per avermelo fatto incontrare. Grazie don"

I funerali verranno celebrati mercoledì alle 15 a Verano. Nel tardo pomeriggio, la salma verrà trasferita a Senna Comasco per il rosario delle 20.30. Don Giovanni sarà sepolto a Dolzago.