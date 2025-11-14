Dolzago: auto a fuoco sulla Provinciale. Salvi tutti gli occupanti

Serata movimentata quella di giovedì 13 novembre 2025 in via Provinciale a Dolzago, davanti al Dago bar , dove intorno alle 23:40 i soccorsi sono stati attivati per un incidente stradale e per un successivo incendio di autovettura.

Dolzago: auto a fuoco sulla Provinciale

Secondo le prime informazioni, la chiamata alla centrale operativa SOREU dei Laghi segnalava un incidente stradale con il coinvolgimento di una persona. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Fortunatamente glo occupanti del mezzo sono riusciti a scendere dall’auto prima che la vettura venisse divorata dalle fiamme.

Poco dopo, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco per un incendio autovettura. La squadra di prima partenza ha rapidamente provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.

Le cause sia dell’incidente che del rogo del veicolo non sono ancora note. Non si registrano feriti gravi.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.