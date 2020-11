Cornate piange il dottor Giancarlo Bulli. Addio allo storico medico condotto di Colnago, noto anche per le sue grandi doti artistiche. Aveva 95 anni ed era conosciuto e stimato anche nel Meratese.

Dolore per la scomparsa dottor Giancarlo Bulli

Come riportano i colleghi di primamonza.it oggi, lunedì 16 novembre 2020, Cornate si è svegliata più povera. Nella giornata di domenica, infatti, è arrivata la notizia della scomparsa di Giancarlo Bulli, dottore e artista molto conosciuto in tutta la città. In particolare a Colnago, dove per tanti anni aveva svolto la professione di medico condotto. Una professione a cui si era aggiunta quella di artista, nell’età più avanzata della sua vita. Originario di Pietrasanta, in provincia di Lucca, Bulli era presto diventato un punto di riferimento per tutta la comunità cornatese, che nel 2012 gli aveva assegnato la benemerenza “Airone d’Oro”. Grande il suo impegno anche in ambito solidale: ogni anno, infatti, metteva all’asta alcune sue opere d’arte, donando poi il ricavato della vendita alla cooperativa sociale onlus “Fonte di solidarietà”.

“Abbiamo perso un punto di riferimento per tutta la nostra comunità – commenta con profonda tristezza il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo – Il dottor Bulli ha fatto tanto prima per Colnago, quindi per tutta la città. Era arrivato dalla Toscana negli anni ’60, ma si era subito inserito nel nostro tessuto sociale, incarnando alla perfezione la figura del medico condotto, un punto di riferimento per tanti cittadini. Non possiamo poi dimenticare il suo impegno in ambito sociale”.