La musica era una delle sue grandi passioni. Un amore che condivideva con la sorella ed è stata proprio la sorella Giorgia a dedicare all’adorato fratellino Gioele, dolci note di addio.

Dolci note della sorella per il piccolo Gioele

Un concerto in memoria del piccolo Gioele Petza, scomparso martedì scorso a soli 7 anni dopo essere stato investito insieme alla mamma e alla sorellina in via degli Alpini a Merate quello “andato in scena” venerdì nella chiesetta di San Dionigi a Cernusco Lombardone accanto alla ex canonica dove abita la famiglia Petza e dove è stata allestita la camera ardente prima del funerale che è stato celebrato sabato.

Un momento di omaggio per il piccolo angelo che la sorella ha condiviso con i membri della scuola di musica Suzuki dell’associazione Arché di Osnago.

Le struggenti note della Ave Maria di Schubert rimarranno per sempre nelle orecchie di chi ha vissuto quel momento di grande cordoglio come il piccolo Gioele rimarrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato.