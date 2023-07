Disperso da tre giorni, 49enne ritrovato a Somasca

Disperso da tre giorni, Ivan Sirtori è stato finalmente ritrovato e sta bene. Il 49enne, padre di famiglia noto nel territorio come artista e cantautore era scomparso dalla sua abitazione di Cagliano (frazione di Colle Brianza) nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno.

Disperso da tre giorni, Ivan Sirtori è stato ritrovato a Somasca

Lo hanno cercato nei boschi e nelle cascine vicino a casa, sui sentieri del San Genesio, del Parco del Curone e infine lo hanno avvistato a Somasca, a Vercurago, in buone condizioni. Con zaino e tenda, intento a fare scorta d’acqua.

Si sono concluse dopo tre giorni e dopo un maxi spiegamento di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Soccorso Alpino e della Protezione civile della Valletta, le ricerche di Ivan Sirtori, 49 anni, padre di famiglia noto nel territorio come artista e cantautore - si fa soprannominare «Magoo» - scomparso dalla sua abitazione di Cagliano nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno.

Era stata la moglie a recarsi dai Carabinieri della stazione di Oggiono, nella giornata di martedì, per denunciarne la sparizione, preoccupata per il protrarsi dell’assenza del marito che era solito trascorrere lunghe giornate ma anche nottate nei boschi a strettissimo contatto con la natura.

Le ricerche sono scattate nel pomeriggio di martedì. A Cagliano, nei pressi dell’abitazione, è stato allestito il quartier generale di coordinamento degli oltre 50 uomini coinvolti: in cielo si è alzato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco, nel tentativo di individuare tracce del 49enne dall’alto.

I Carabinieri hanno chiesto informazioni ai vicini di casa, perlustrato le cascine della zone a anche un rudere abbandonato. Le ricerche si sono poi allargate al San Genesio, compreso il fronte di Olginate e Valgreghentino, ma anche al Parco del Curone, dall’alba fino a notte fonda. Venerdì la svolta: Sirtori è stato individuato a Somasca, frazione collinare di Vercurago, in buone condizioni, con zaino e tenda in spalla. Assunti i contorni dell’allontanamento volontario, la vicenda è dunque approdata in Prefettura, dove il vertice tra le forze dell’ordine e i soccorritori avvenuto nella serata di venerdì ha prodotto l’esito della sospensione delle ricerche.