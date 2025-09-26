Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato oggi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una richiesta ufficiale per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale a causa degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito la Lombardia a partire dal 10 settembre 2025.

Disastri per il meteo in Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza nazionale

Secondo quanto riportato nel documento, i fenomeni intensi hanno interessato inizialmente la provincia di Como e il Basso Lario Occidentale tra il 9 e l’11 settembre, per poi estendersi dal 22 settembre alle province di Como, Monza e Brianza, Varese e della Città Metropolitana di Milano, coinvolgendo anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha effettuato quasi 400 interventi solo nella giornata del 22 settembre nelle zone colpite. Le colate detritiche hanno interrotto la viabilità comunale e provinciale, danneggiato immobili pubblici e privati e causato l’evacuazione di numerose famiglie: più di 70 persone solo nella provincia di Como e circa 40 nel resto del territorio. Fontana sottolinea che le persone evacuate in provincia di Como non potranno rientrare nelle proprie abitazioni a breve.

Gli enti locali, in particolare i Comuni, stanno attuando interventi di soccorso e ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche tramite lo strumento della somma urgenza. I danni, ancora in fase di verifica, si stima possano ammontare a numerose decine di milioni di euro, con una quantificazione precisa che sarà possibile solo al termine del processo di raccolta delle schede Ra.S.Da.

Per queste ragioni, la Regione chiede al Governo l’applicazione dell’articolo 24, comma 1, che prevede la deliberazione dello stato di emergenza nazionale.