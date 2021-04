Devastante incendio in una palazzina: i Vigili del fuoco salvano un uomo dalle fiamme. E’ successo nella serata di lunedì 19 aprile 2021 a Calco.

L’incendio che si è sviluppato in via Nazionale ha avuto un risvolto drammatico. L’intervento dei Vigili del fuoco ha infatti permesso di estrarre una persona rimasta bloccata nella casa in fiamme, che è stata trasportata in elicottero in ospedale.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti nella serata di oggi, attorno alle 22.15, con quattro squadre su altrettanti automezzi per un totale di 14 uomini in azione (3 mezzi da Lecco e uno dal distaccamento di Merate) per un incendio abitazione su più piani in via Nazionale a Calco.

Estratta una persona dalla casa in fiamme

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso tecnico urgente ha permesso di trarre in salvo una persona che era rimasta bloccata all’interno dell’appartamento in fiamme. Una volta recuperato e portato in zona sicura, i Vigili del Fuoco hanno consegnato il ferito al personale del 118 che prontamente ha iniziato a praticare le tecniche di rianimazione. Sul posto posto anche l’elicottero, che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale.