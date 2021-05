Devastante incendio in un deposito di auto, le impressionanti immagini

Un incendio devastante si è sviluppato nella tarda serata diieri domenica 16 maggio 2021, in un deposito di auto destinate alla demolizione in via delle Brigole a Paderno d’Adda.

Maxi incendio a Paderno

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 22 alla Pro. Geo Car in via delle Brigole, la zona industriale di Paderno d’Adda al confine con Robbiate, nei pressi della stazione ferroviaria. L’enorme colonna di fumo è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza. Ignote al momento le cause del rogo, sviluppatosi nel piazzale di un deposito di auto destinate alla demolizione. Sul posto un maxi spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco, intenti a spegnere le fiamme.

Fermati i treni

Anche il traffico ferroviario è stato interrotto, vista la vicinanza dei binari alla zona del rogo.