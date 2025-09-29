Delitto di Colico: oggi l’autopsia sul corpo dell’elettricista

L’autopsia di oggi potrebbe fornire elementi decisivi per chiarire le cause della morte e ricostruire un delitto che ha lasciato la comunità sotto shock.

Oggi, lunedì 29 settembre 2025, all’ospedale Manzoni di Lecco sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Ioan Florean, elettricista rumeno residente a Delebio, trovato senza vita mercoledì scorso nel magazzino che affittava alla periferia di Colico. Il delitto dell’uomo, freddato con tutta probabilità da uno o più colpi d’arma da fuoco, ha sconvolto la comunità locale per la violenza e la freddezza con cui è stato compiuto.

Delitto di Colico: autopsia oggi sul corpo dell’elettricista

Il magazzino, situato in posizione defilata vicino al Trivio di Fuentes, fa parte di una piccola palazzina con altri appartamenti: uno abitato dall’anziana proprietaria e un altro da una coppia di coniugi. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno effettuato i rilievi sul luogo e messo sotto sequestro l’immobile, avviando le indagini per individuare l’autore del delitto.

Florean, trasferitosi di recente in Alto Lago dopo aver vissuto a lungo in Brianza, era conosciuto per la sua professionalità come elettricista e per la vendita online di materiale elettrico. Vicini e proprietaria lo descrivono come persona tranquilla e regolare nei pagamenti.

Tra le piste ancora da confermare, gli investigatori stanno valutando la presenza di un’auto blu sospetta nei dintorni del magazzino e la possibilità che qualcuno abbia involontariamente consentito l’accesso al killer. Le telecamere di sorveglianza della zona sono al centro degli accertamenti.

L’autopsia di oggi potrebbe fornire elementi decisivi per chiarire le cause della morte e ricostruire un delitto che ha lasciato la comunità sotto shock.