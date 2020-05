Dal 5 maggio riprende parzialmente l’attività degli ambulatori lecchesi: ecco tutte le novità

Da martedì 5 maggio 2020 riprende, anche se parzialmente, l’attività degli ambulatori della ASST di Lecco, così come stabilito dalla recente circolare emanata da Regione Lombardia. Per garantire il distanziamento sociale e ridurre al minimo la permanenza fisica nelle sedi della ASST a tutela della salute pubblica, i cittadini sono invitati a presentarsi agli sportelli CUP per effettuare l’accettazione solo 15 minuti prima dell’orario indicato in appuntamento. Gli utenti che dovessero presentarsi agli sportelli con largo anticipo non potranno essere serviti e saranno allontanati dagli spazi interni del presidio.

Attività degli ambulatori: le prenotazioni

Per le prenotazioni per prestazioni diagnostico ambulatoriali, se disponibili nell’offerta ambulatoriale riattivata o se prescritta con classe di priorità U/B, al fine di evitare il sovraffollamento degli sportelli e garantire il distanziamento sociale, è possibile usufruire dei seguenti servizi:

Call center della ASST di Lecco al numero 848884422 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15

attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 Contact Center Regionale al numero 800638638 (da rete fissa ) o 02999599 (da rete mobile) attivo da lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Nuovi orari degli sportelli di Lecco, Merate, Oggiono e Calolziocorte

Lecco : accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso)

: dalle 7.45 alle 17.15 – dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso) Merate : accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso)

: dalle 7.45 alle 17.15 – dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso) Oggiono : accettazione dalle 8 alle 15.40 – prenotazioni , ritiro referti , scelta e revoca dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso)

: dalle 8 alle 15.40 – , , dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso) Calolziocorte: accettazione dalle 8 alle 15.40 – prenotazioni, ritiro referti, scelta e revoca dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso).