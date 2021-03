Da lunedì 8 marzo al via le vaccinazioni al personale scolastico in Lombardia. Saranno coinvolte in tutto 200mila persone. Sala: “La scuola è una delle priorità da proteggere per la Regione Lombardia”.

Da lunedì 8 marzo al via le vaccinazioni Covid al personale scolastico in Lombardia

Da lunedì 8 marzo in tutta la Lombardia inizierà la campagna vaccinale riservata al personale scolastico: saranno coinvolte in tutto 200mila persone. L’operazione è stata decisa e concordata oggi, martedì 2 marzo 2021, dall’assessore all’Istruzione Fabrizio Sala insieme alla vicepresidente Letizia Moratti, ai sindacati e alla presenza dei dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale, nel corso di una riunione tenutasi a palazzo Lombardia.

“La scuola è una delle priorità da proteggere per la Regione Lombardia”, ha dichiarato soddisfatto l’Assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala.

La nota del sindacato