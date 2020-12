Da domenica la Lombardia zona gialla, è ufficiale VIDEO

“Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla.Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”

Lo ha annunciato il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pochi minuti fa con un post sulla propria pagina Facebook.

Da domenica la Lombardia zona gialla, è ufficiale

“Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus” ha concluso Fontana.

Cosa si può fare in zona gialla

In zona gialla chiunque potrà muoversi all’interno della propria Regione, anzi, potrà anche andare in un’altra Regione dello stesso colore. E cambia tutto anche per gli amanti dello sport.

E per quanto riguarda la somministrazione di alimenti sarà una vera e propria rivoluzione. Le regioni gialle, infatti, potranno riaprire bar, ristoranti e gelaterie, dalle 5 alle 18. Un po’ di sollievo per i titolari degli esercizi commerciali, che praticamente da novembre si sono trovati a dover lavorare solo sull’asporto o sulle consegne a domicilio.

