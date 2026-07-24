Un bilancio fatto di numeri, risultati e nuovi percorsi di inclusione, ma anche segnato dal dolore per la perdita di uno dei suoi studenti. Il CPIA di Lecco “F. De Andrè” chiude l’anno scolastico con un consuntivo che racconta una realtà in crescita, capace di accompagnare migliaia di persone nella formazione, nell’apprendimento della lingua italiana e nell’acquisizione delle competenze necessarie per vivere pienamente nella comunità. A introdurre la fotografia dell’attività svolta è però il ricordo di Silvester Tegang, lo studente lavoratore di 27 anni morto nella tragedia sul lavoro avvenuta nella galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36.

CPIA Lecco, il bilancio dell’anno scolastico nel ricordo di Silvester Tegang, morto nella Monte Piazzo: «Ha condiviso la sua vita con noi tutti»

«Oggi la nostra comunità scolastica è in lutto per la morte sul lavoro di un nostro studente lavoratore. Si chiamava Silvester Tegang, aveva 27 anni ed era arrivato dal Camerun. E’ lui la giovane vittima della tragedia sul lavoro avvenuta la notte di martedì 21 luglio 2026 in un cantiere nella galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36, mentre lavorava di notte per consentire al nostro territorio un collegamento strategico e fondamentale con la Valtellina». Silvester, come tantissimi nostri studenti, studiava e lavorava, una vita piena di sacrifici per garantirsi un futuro dignitoso e per contribuire alla ricchezza del nostro territorio. Ci stringiamo alla sua famiglia e lo ringraziamo tantissimo per il suo lavoro, il suo studio e per aver condiviso la sua vita con noi tutti».

Nel bilancio di fine anno emergono numeri che confermano il ruolo centrale del CPIA nel territorio lecchese. Un ruolo che è stato centrale anche nella vita di Silvester Tegang. Sono stati 2.994 gli iscritti ai percorsi formativi, distribuiti in 27 punti di erogazione complessivi tra sedi associate e succursali. Le classi attivate sono state 235, 25 in più rispetto alle 210 dell’anno scolastico precedente.

Crescono anche le certificazioni rilasciate: complessivamente sono state 2.327, comprendendo diplomi di scuola secondaria di primo grado, certificazioni linguistiche A1, A2 e B1, certificazioni CILS e percorsi collegati agli accordi con la Prefettura. Nel dettaglio, sono state erogate 1.627 certificazioni dal CPIA, 220 certificazioni CILS, 308 certificazioni nell’ambito dell’accordo Prefettura e 172 attestati di formazione civica.

«Al termine di ogni anno scolastico, vogliamo ringraziare TUTTI ma proprio TUTTI quanti hanno lavorato con noi per raggiungere i risultati che riportiamo in sintesi a favore di tutti gli operatori del settore della conoscenza, dei nostri amministratori, degli Enti, delle Parti sociali e datoriali, delle associazioni del terzo settore con cui collaboriamo e di tutti i nostri concittadini».

A parlare è il dirigente scolastico Renato Cazzaniga, che sottolinea il valore sociale del percorso portato avanti dal Centro. «Perché crediamo che un Paese cresce solo se la popolazione adulta cresce nelle sue competenze di cittadinanza, si istruisce e si sente felice e realizzata vivendo nella comunità scolastica esperienze di apprendimento permanente».

Un capitolo importante riguarda anche la formazione digitale. Grazie al progetto realizzato insieme a Provincia di Lecco, CPI, Ambiti sociali e 29 Comuni del territorio, sono state effettuate 5.478 facilitazioni digitali. Migliaia di cittadini sono stati affiancati per imparare a utilizzare strumenti e servizi online, dallo Spid alla Carta d’identità elettronica, dal fascicolo sanitario regionale al registro elettronico, fino alle procedure digitali della pubblica amministrazione e alla formazione online.

Il progetto ha visto impegnati 46 facilitatori digitali in 36 punti mobili di erogazione distribuiti sul territorio provinciale.

Il CPIA di Lecco “F. De Andrè” si conferma inoltre punto di riferimento per la formazione degli insegnanti sulle nuove tecnologie. Attraverso il portale “Leonardo visionario”, scuola capofila della formazione digitale a livello provinciale, regionale e nazionale, sono stati realizzati percorsi dedicati alla didattica innovativa e rilasciati 2.200 open badge agli insegnanti di ogni ordine e grado.

Numeri importanti anche per il progetto “Piazza Bella Piazza”, il portale dedicato all’apprendimento informale attraverso video e tutorial, che nell’anno scolastico ha raggiunto 77.729 visitatori.

A completare il quadro ci sono le collaborazioni istituzionali: 16 protocolli attivi con le scuole del territorio e 23 protocolli con gli enti locali, a conferma di una rete educativa che continua ad allargarsi.