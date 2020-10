Con l’apertura delle scuole e l’aggravarsi della pandemia di Covid-19 è sempre più frequente che un genitore lavoratore si trovi a dover gestire i figli in quarantena preventiva. In questo caso, l’unica alternativa allo smart-working o al richiedere le ferie è utilizzare il congedo parentale Covid-19. Ad illustrare tutte le informazioni sui congedi parentali è la Cisl Monza Brianza Lecco.

Covid, sei un lavoratore con figlio in quarantena? Ecco come ottenere i congedi parentali

“Nello specifico, possono fare richiesta del congedo parentale Covid-19 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con figlio minore di 14 anni, sottoposto a quarantena preventiva perché ha contratto il virus, oppure, per essere stato in contatto con un soggetto positivo, Il congedo viene riconosciuto sia nei casi di contagio scolastico sia nei casi di contagio avvenuto in attività sportive svolte presso società o enti preposti – spiegano dal sindacato – L’indennità è pari al 50% della retribuzione con copertura” contributiva figurativa.

I periodi indennizzabili sono quelli di quarantena disposti dall’Ats (che possono essere più di uno, anche relativamente al medesimo figlio) compresi tra il 09/09/2020 e il 31/12/2020. Attenzione però: per ottenere il congedo risulta indispensabile avere la Dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione della Asst territorialmente competente che predispone l’isolamento domiciliare/quarantena.