Covid: nuovi casi in aumento nel Lecchese

AGGIORNAMENTO DEL 30 OTTOBRE

A livello regionale calano i ricoveri in terapia intensiva

Covid: 22 nuovi casi nel Lecchese, 36 nella Bergamasca, 574 in Lombardia, 4.878 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 30 ottobre 2021, sul fronte Coronavirus.

I dati in Lombardia

I nuovi casi positivi: 574; i tamponi processati 98.875 (ieri 97.538), con un rapporto positivi/tamponi allo 0,58% (ieri 0,5%); i ricoverati in terapia intensiva: 44 (-2); i ricoverati non in terapia intensiva: 302 (+5); i decessi: 3 (ieri 4), mentre dall’inizio della pandemia sono 34.155.

I nuovi casi per provincia