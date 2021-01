Covid in municipio, uffici chiusi per la sanificazione

Covid in municipio a Merate: lunedì 11 gennaio 2021 gli uffici verranno chiusi per consentire la sanificazione dei locali.

Contagi da Covid in Comune

All’ora di pranzo di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, il Comune ha diramato attraverso il canale Telegram l’avviso di chiusura degli uffici municipali per lunedì 11 gennaio. “Esigenze di sanificazione”: questa la motivazione ufficiale. Stando a quanto appreso, pare infatti che due dipendenti del Comune siano risultati positivi al Covid (due dubbi positivi e tre negativi) e che dunque l’Amministrazione abbia optato per una sanificazione generale dei locali per ragioni di precauzione. I soggetti risultati positivi al tampone sarebbero tuttavia asintomatici, i contagiati sono tutti dipendenti del Comune e non amministratori.

Sanificazione in corso

Domani, sabato 9 gennaio 2021, verranno sanificati gli uffici Anagrafe e Polizia Locale, che una volta conclusa l’operazione verranno riaperti. Lunedì si procederà invece con la sanificazione degli altri ai piani superiori.