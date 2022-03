Covid: ancora una vittima in città

Merate

Il sindaco Panzeri: "A nome dell’Amministrazione tutta esprimo cordoglio e vicinanza ai famigliari".

La comunità di Merate piange ancora una vittima del Covid. Un lutto, il 55esimo dall'inizio della pandemia, che è stato ufficializzato oggi, lunedì 28 marzo 2022 dal sindaco Augusto Massimo Panzeri.

Covid: ancora una vittima a Merate

"Nei giorni scorsi la nostra Comunità ha perso purtroppo un’altra concittadina ultraottantenne a causa del Covid - ha sottolineato il borgomastro - A nome dell’Amministrazione tutta esprimo cordoglio e vicinanza ai famigliari".

Continua in città l'aumento dei casi. Ad oggi i cittadini positivi sono 180 ovvero 20 in più rispetto alla scorsa settimana. In tutto, dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito a Merate 2950 persone (83 negli ultimi sette giorni). 2715 i guariti (62 quelli che si sono negativizzata la scorsa settimana).

Inoltre sono 140, ovvero 37 in più rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale, i meratesi in quarantena e tra questi 28 hanno meno di 20 anni. .

"Si conferma una tendenza negativa dei dati, in linea con l’andamento dei dati regionali e nazionali, che auspico possa arrestarsi quanto prima; esorto, nel contempo, tutti al mantenimento di comportamenti responsabili - aggiunge il sindaco Panzeri - Ribadisco, inoltre, la raccomandazione a coloro che dovessero ospitare profughi ucraini di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie per gli opportuni adempimenti. Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, terminerà formalmente il 31 marzo 2022, come da Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Contestualmente, termina con oggi la divulgazione di questa Informativa, che abbiamo settimanalmente aggiornato in questo lungo periodo caratterizzato dal Covid".