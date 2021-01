Covid: ancora due decessi in città

Non si arresta la scia di dolore e lutti provocati dal Covid a Merate. La comunità piange due nuove vittime del virus e a comunicare la triste notizia è stato il sindaco Augusto Massimo Panzeri che ha fatto il punto della situazione epidemiologica in città.

Covid: ancora due decessi a Merate

“Siamo stati notiziati purtroppo di 2 nuovi decessi di nostri concittadini, avvenuti giorni addietro. Esprimo cordoglio ai famigliari di entrambi, a nome dell’Amministrazione tutta” ha fatto sapere oggi, lunedì 4 gennaio 2021 il primo cittadino.

Tanto dolore, ma anche qualche buona notizia sul fronte della diffusione del Virus. 610 i meratesi che da inizio emergenza hanno contratto il Covid mentre gli attuali positivi sono 30. I decessi, come detto, sono saliti a 37. Le persone guarite sono sono 543, 168 negli ultimi giorni. 11 i residenti di Merate che sono in quarantena, nessuno età inferiore ai 20 anni. I decessi, come detto, sono saliti a 37.

“Registriamo un netto e deciso miglioramento generale, cosa di cui non possiamo che rallegrarci. Sono diminuiti considerevolmente sia i positivi, sia i sottoposti a sorveglianza attiva, così come sono numerosi i soggetti che si sono negativizzati, ovvero sono guariti” .

Un miglioramento del quadro generale che il sindaco imputa, o per meglio dire, motiva, con la coscienziosità dei meratesi. “Ringrazio la Cittadinanza per il comportamento, in linea generale, responsabile che ha evidentemente reso possibile tutto ciò”.

Ripartenza delle scuole: l’appello del sindaco ai ragazzi

“Domani 5/1/2021 il mercato cittadino si svolgerà limitatamente ai generi alimentari e solo in Piazza Don Minzoni, in quanto permangono le limitazioni relative alla ZONA ROSSA. Giovedì 7/1, salvo repentini ripensamenti, riprenderanno le lezioni anche negli istituti scolastici superiori, oltre che nelle primarie e secondarie già ripartite. Raccomando a tutti gli studenti comportamenti adeguati al contesto, in particolare all’esterno delle strutture, evitando assembramenti e indossando sempre la mascherina”.