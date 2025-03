Cinque anni fa, il 9 marzo 2020, l'Italia piombava in lockdown. Il Covid era già arrivato da qualche settimana, ma sino a quel momento avevamo sentito parlare di zone "colorate", con restrizioni differenti a seconda dei contagi, e molti di noi vivevano già con la mascherina in faccia. Da quel giorno, invece, tutto il Paese è stato equiparato, con provvedimenti rigidi per tutti quanti.

Covid, 5 anni dopo il lockdown. Sabato la camminata in memoria delle vittime

Niente scuola, niente sport, niente gite e passeggiate. Gli incontri al bar o in piazza vengono sostituiti dalle call su Zoom (o su altre piattaforme). Le aziende adottano lo smart working, i negozi e i locali chiudono, e i balconi si riempiono di striscioni con gli arcobaleni e la scritta "Andrà tutto bene" (no, non è andato proprio tutto bene, in realtà, ma è un'altra storia...). E poi ancora, gli scaffali vuoti, le code fuori dai supermercati per fare la spesa e i bollettini quotidiani con la conta dei contagi regione per regione (e purtroppo anche dei morti). In quel momento abbiamo imparato a conoscere e familiarizzare con i Dpcm (i Decreti del presidente del Consiglio dei ministri) e "l'appuntamento" con Giuseppe Conte che illustrava il proseguimento delle misure restrittive è diventato un "classico" delle settimane degli italiani.

Il lockdown ha i suoi effetti, e la curva dei contagi scende, permettendoci di affrontare quantomeno l'estate in (quasi) libertà. Con l'arrivo dell'inverno - e il timore di una nuova risalita - arrivano i vaccini, che vengono somministrati a partire dal 27 dicembre 2020. E' l'inizio di una nuova epoca, fatta di altre restrizioni e contestazioni. Arriva infatti il Green Pass, strumento fortemente criticato non solo dai contrari al vaccino, ma anche da molti altri (e pure da parte della politica).

La situazione poi con il passare del tempo finalmente si normalizza. Il 31 marzo 2022 viene dichiarata la fine dello stato di emergenza in Italia. Un anno dopo, il 5 maggio 2023, la stessa decisione viene presa dall'Oms.

Sembra passata una vita, ma è una ferita che è ancora aperta. Una ferita fatta di uomini e di donne che hanno perso la vita. Proprio per ricordare le vittime del Covid sabato 15 marzo 2025 a Olginate, avrà luogo una camminata con partenza piazza Don Gnocchi alle 19 e arrivo Cimitero di Olginate. Lì verranno effettuate delle letture in memoria di chi, a causa del virus, ci ha lasciato