Sono stati sorpresi mentre cercavano di prelevare denaro a uno sportello bancomat utilizzando una carta di pagamento rubata poco prima a un autotrasportatore comasco. È accaduto a Costa Masnaga, dove i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno arrestato in flagranza due cittadini italiani di 27 e 59 anni.

Costa Masnaga: tentano prelievo con carta rubata, arrestati

I due erano già nel mirino degli investigatori, che avevano raccolto elementi sulla loro presunta responsabilità in una serie di furti avvenuti nel mese di aprile nel meratese, ai danni di aziende e autovetture.

Il controllo nei pressi dell’istituto di credito ha portato al rinvenimento non solo della carta e del borsello appena sottratti, ma anche di numerosi attrezzi da falegnameria e giardinaggio nascosti nel veicolo in uso ai due uomini. L’auto, risultata rubata alcuni giorni prima a Robbiate, conteneva refurtiva per un valore stimato di oltre 10mila euro.

Il giudice ha convalidato l’arresto al termine dell’udienza, accogliendo le accuse formulate dalla Procura della Repubblica di Lecco. I due uomini sono stati condotti nel carcere di Lecco, in attesa del processo.