“Chiedo a tutti responsabilità: mettiamo da parte i nostri interessi personali per il bene della comunità”. Questo il messaggio lanciato, attraverso un video, dal sindaco di Robbiate Daniele Villa a seguito del nuovo decreto che contiene le misure per contenere la diffusione del Coronavirus.

LEGGI ANCHE Modulo autocertificazione Coronavirus da scaricare e stampare

Coronavirus: videomessaggio del sindaco: “Chiedo a tutti responsabilità”

“Il nuovo decreto contiene delle restrizioni forti – sottolinea il primo cittadino – ma sono per il bene di tutti. Vi chiedo quindi lo sforzo di essere uniti per sconfiggere il virus”. In che modo? Seguendo tutte le raccomandazioni a partire dalla riduzione drastica dei contatti sociali. Non solo ma il sindaco ha annunciato che il Comune, in collaborazione con i commercianti del paese, sta predisponendo misure utili per aiutare i più deboli.

LEGGI ANCHE Coronavirus: il Comune il contatta gli anziani over 75 soli e crea un numero ad hoc