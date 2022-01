Covid-19

Come ogni lunedì calano tamponi e casi accertati: a Lecco sono 165 e a Bergamo 871

Resta stabile l’andamento della curva epidemiologica da Coronavirus in Lombardia. In particolare oggi, lunedì 17 gennaio 2022, il bollettino diffuso dalla Regione conteggia 9.883 nuovi positivi, a fronte di 68.733 tamponi analizzati. Ieri erano emersi 26.773 nuovi casi ma erano stati effettuati più test, 186.577 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. Non cambia l’indice di positività regionale, che resta fisso al 14,3 per cento.

Coronavirus: tre vittime in provincia di Lecco nelle ultime 24 ore

Calano nettamente i contagi accertati nel Lecchese , che passano da 794 di ieri ai 165 odierni. 871 i casi a Bergamo, mentre ieri erano stati 2.999.

Nelle terapie intensive lombarde si contano 267 malati (1 in meno), mentre i pazienti nei reparti ordinari salgono a 3.649 (83 in più). Crescono anche le vittime giornaliere, oggi 81 (ieri 57) e tre decessi sono stati accertati in provincia di Lecco. I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 35.992, 1008 nel Lecchese.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 68.733, totale complessivo: 27.948.303

- i nuovi casi positivi: 9.883

- in terapia intensiva: 267 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.649 (+83)

- i decessi, totale complessivo: 35.992 (+81)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città;

Bergamo: 871;

Brescia: 1.577;

Como: 516;

Cremona: 253;

Lecco: 165;

Lodi: 206;

Mantova: 368;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 555;

Sondrio: 161;

Varese: 756.

La situazione Coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 83.403 nuovi casi di positività al Covid, ieri erano stati 149.512. I tamponi processati sono 541.298 (ieri 927.846) con il tasso di positività al 14,8% (ieri 15,4%). I pazienti in terapia intensiva sono 1.717 (+26), mentre i ricoverati Covid nei reparti ordinari sono 19.228 (+509). Sono invece 287 le vittime (ieri 248) per un totale di 141.391 dall'inizio della pandemia. La regione con più contagiati è l'Emilia Romagna con 11.189 nuovi positivi, seguita da Lombardia 9.883, Piemonte 9.564, Campania 9.370, Puglia 6.652, Lazio 6.447, Veneto 6.381 e Toscana 5.626.