Coronavirus, situazione drammatica negli ospedali lecchesi: 399 ricoverati, 119 dipendenti dell’Asst positivi

Sono dati davvero impressionanti quello forniti questa sera dall‘Asst di Lecco in merito all’emergenza Coronavirus negli ospedali del Lecchese.

Situazione drammatica negli ospedali lecchesi: 399 ricoverati, 119 dipendenti dell’Asst positivi al Coronavirus

Sono 399 i pazienti ricoverati nei Presidi di Lecco e Merate: 303 positivi e 96 in attesa di risposta dell’esito del test. Contagiati anche 119 collaboratori dell’Asst di cui 23 medici. Venti a Lecco e tre a Merate. 60 gli infermieri positivi al Manzoni di Lecco, 14 al San Leopoldo Mandic di Merate. E ancora 12 gli Oss Positivi tra Lecco e Merate. Tutto ciò nonostante i dispositivi in dotazione al personale sanitario siano a norma OMS e Regione Lombardia e ad oggi siano stati erogati in numero adeguato.

I reparti di rianimazione

Saturi entrambi i reparti di rianimazioni dei due ospedali. A Lecco è aperta una recovery room della sala operatoria dove sono presenti pazienti con ventilazione assistita non invasiva. Non solo “abbiamo 4 pazienti assistiti con i ventilatori delle sale operatorie” fanno sapere dall’Azienda Sanitaria. A Merate riempiti i letti della rianimazione e della subintensiva respiratoria.

Il personale

“Stiamo provvedendo a recuperare materiale necessario per ulteriori richieste di cura – aggiungono dall’Asst – Stiamo altresì reclutando ulteriore personale infermieristico. Per il personale medico saranno impiegati pensionati e specializzandi dei corsi di Laurea del 4 e 5 anno come previsto dalle norme vigenti”.

