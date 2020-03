Coronavirus, ricoverato un uomo di Ronco Briantino

Caso di Coronavirus a Ronco Briantino, a pochi chilometri di distanza dal territorio meratese. In via precauzionale sono stati effettuati controlli anche sul padre del paziente positivo, ricoverato a Vimercate.

A Vimercate ricoverato un uomo di Ronco Briantino positivo al Coronavirus

Si aggiungono nuovi contagi da Coronavirus in Brianza. Dopo i quattro casi lecchesi e quelli registrati nella vicina Bergamasca nelle ultime ore, nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, è stato ricoverato in ospedale a Vimercate un uomo residente a Ronco Briantino, risultato positivo al Covid-19.

Accertamenti anche sul padre

Dopo il suo ricovero, nella mattinata di oggi, un’ambulanza è intervenuta per soccorrere anche il padre, che nelle ultime ore ha manifestato gli stessi sintomi e su cui sarebbero in corso accertamenti. La stessa ambulanza, dopo il trasporto in ospedale dell’anziano, è stata sottoposta a intervento di sanificazione sanitaria. In ospedale a Vimercate intanto il reparto di Terapia Intensiva sarebbe stato interamente dedicato all’accoglienza dei pazienti affetti da Coronavirus. Alcuni posti letto sono già occupati da persone provenienti da altre zone della Lombardia.