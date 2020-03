Coronavirus, primo caso a Colle Brianza

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche il piccolo borgo di Colle Brianza. Il sindaco Tiziana Galbusera ha da poco diffuso un comunicato nel quale annuncia il primo caso di contagio nel suo paese e anche la messa in quarantena di altre sette persone.

Contagio a Colle Brianza

“Ieri sera la Prefettura mi ha comunicato che un residente di Colle Brianza è risultato positivo a Covid 19 e si trova in isolamento. E’ monitorato da ATS – ha affermato il primo cittadino – La Prefettura mi ha anche informato che altre 7 nostri concittadini sono in sorveglianza in quarantena presso la loro abitazione perché sono venuti a contatto con persone contagiate dal Coronavirus al di fuori del nostro territorio”.

Coronavirus, l’importanza di stare a casa

“Purtroppo il contagio non accenna a diminuire anche per nostra responsabilità – ha ribadito il sindaco Galbusera – Nonostante i numerosi appelli restare a casa verifico che nel paese ci sono ancora persone che stanno sottovalutando questa epidemia e si muovono noncuranti dei danni che possono provocare a sé ed agli altri. Cari concittadini se non preveniamo il contagio, se non evitiamo i contatti e le uscite non indispensabili, come potremmo debellare questa maledetta epidemia? Nessuno è immune, il Covid 19 è invisibile, anche chi sta bene può esserne portatore e diffonderlo ad altri senza accorgersi”.