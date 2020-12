Coronavirus: netto calo dei contagi, ma torna ad aumentare il tasso di positività. 19 casi a Lecco

Il calo dei contagi da Coronavirus è netto, meno di mille in tutta la Lombardia (950 in tutto) ma come ogni lunedì i numeri assoluti risentono dell’inferiore numero di tamponi processati che oggi, lunedì 21 dicembre sono stati 10.578 mentre ieri più del doppio. Ad aumentare invece è il tasso di positività che è risalito all’8,9%. Questi i dati forniti, come ogni giorno dal Pirellone in merito alla situazione epidemiologica. 19 i casi a Lecco mentre ieri erano stati 64.

A pochi giorni da quello che sarà per tutti un Natale “blindato” fa ben sperare la costante diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva (-22) e nei reparti (-109). Altissimo oggi il numero dei guariti/dimessi che sono 8.376. 41 le vittime nelle ultime 24 ore, ieri erano state 49.

Coronavirus, i dati di oggi

– i tamponi effettuati: 10.587 totale complessivo: 4.640.399

– i nuovi casi positivi: 950 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 374.434 (+8.376), di cui 3.975 dimessi e 370.459 guariti

– in terapia intensiva: 561 (-22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.232 (-109)

– i decessi, totale complessivo: 24.420 (+41)

I nuovi casi per provincia

Milano: 426 di cui 173 a Milano città;

Bergamo: 72;

Brescia: 157;

Como: 31;

Cremona: 9;

Lecco: 19;

Lodi: 15;

Mantova: 54;

Monza e Brianza: 92;

Pavia: 35;

Sondrio: 1;

Varese: 14.