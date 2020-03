Coronavirus, morto dipendente delle Poste

Il Coronavirus si è portato via anche un dipendente delle Poste di Merate. Calogero Rizzo, 60 anni, due figli e prossimo alla pensione (gli mancava meno di un anno), è morto a causa delle complicazioni respiratorie provocate dal Covid-19.

Coronavirus, lutto alle Poste

Il contagio all’ufficio postale di via Rondinella era avvenuto martedì 10 marzo e per consentire la sanificazione degli ambienti gli sportelli erano stati chiusi al pubblico per una giornata. Rizzo, che è un volto noto ai meratesi, dopo aver lavorato una vita allo sportello di recente si occupava invece del back office, ma il minore contatto con il pubblico non gli ha impedito di essere colpito dal Coronavirus. Durante la degenza in ospedale le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.