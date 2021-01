Coronavirus: lieve aumento dei positivi ma calano le persone in quarantena

Coronavirus a Merate: lieve aumento dei positivi ma calano le persone in quarantena. E’ quanto emerge dal consueto aggiornamento della situazione epidemiologica fornito oggi, venerdì 22 gennaio 2021, dal sindaco Augusto Massimo Panzeri.

Coronavirus a Merate: lieve aumento dei positivi ma calano le persone in quarantena

Ad oggi i positivi nella cittadina sono 22, ovvero due in più rispetto all’ultimo aggiornamento fornito. Si tratta dello 0,14% della popolazione residente visto che ala 31 dicembre 2020 ammontava a 14.753. Come detto in diminuzione le persone sottoposte alla sorveglianza attiva: sono 25, di cui 3

di età inferiore ai 20 anni ovvero lo 0,16% dei meratesi.

In totale, da inizio emergenza sono 638, pari al 4,32% della popolazione i meratesi che hanno contratto il Covid. Di questi 579 di questi sono guariti lasciandosi fortunatamente alle spalle la brutta esperienza del Coronavirus, mentre 37 non ce l’hanno fatta.

Il fronte ospedaliero

E’ di ieri l’aggiornamento dell’Asst di Lecco in merito alla pressione sulle strutture sanitarie del territorio esercitata dal Coronavirus. Al Mandic di Merate i pazienti Covid sono passati dai 64 dell’11 di gennaio ai 60 di oggi. Tre le persone ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva e 9 i pazienti che per respirare hanno la necessità di supporti esterni.