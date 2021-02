Coronavirus: dove e quanto sono aumentati i casi in provincia di Lecco questa settimana

A quasi un anno esatto dall’inizio dell’emergenza sanitaria il virus continua contagiare. La provincia di Lecco, così come il resto della Lombardia, è in zona gialla ma anche questa settimana, una settimana che ha segnato l’avvio ufficiale della campagna vaccinale per gli over 80, i casi hanno continuato a crescere (ieri sono stati 108)

Coronavirus: dove sono stati registrati i nuovi casi nel Lecchese negli ultimi cinque giorni

16.471 i lecchesi contagiati dall’inizio della pandemia, 319 tra lunedì 15 febbraio e ieri, venerdì 19 febbraio 2021, ovvero il 4,88% della popolazione residente nella nostra provincia. 785 le vittime, cinque negli ultimi cinque giorni.

Lecco, città capoluogo, è arrivata a contare 2550 contagiati da febbraio scorso, ovvero il 5,28% dei residenti. Ma il Comune più colpito, non in numeri assoluti, bensì in rapporto alla popolazione, resta Perledo, dove in contagiati totali sono stati 110 cioè il 12,4% degli abitanti. Una percentuale davvero alta, “condizionata” anche dalla presenza della casa di riposo dove, tanto nella prima, quanto nella seconda ondata si sono sviluppati dei focolai. Sopra il 6% dei residenti contagiati totali anche i Comuni di Oliveto, Premana, Bosisio, Barzio, Moggio, Suello, Cesana, Casatenovo e Bellano.

I nuovi casi tra lunedì e venerdì nei 10 comuni più colpiti della nostra provincia

Lecco +45 in cinque giorni

Casatenovo +8 (794 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 6.06%)

Merate +7 (709 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 4.76%)

Calolzio +13 (591 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 4.26%)

Mandello +14 (556 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 5.42%)

Valmadrera + 13 (532 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 4.74%)

Oggiono +5 (513 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 5.61%)

Missaglia + 9 (447 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 5.13%)

Galbiate +6 (428 da inizio pandemia con un tasso di positività, rispetto ai residenti del 5.03%)

Olgiate Molgora 334 in totale, negli ultimi 5 giorni ha superato Colico nell’elenco dei 10 Comuni più colpiti