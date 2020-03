Coronavirus, crescono i casi a Oggiono, Colico, Brivio. Terza vittima a Mandello

Sale a tre il il numero delle vittime mandellesi del Coronavirus. Lo ha confermato il sindaco Riccardo Fasoli che a anche reso noto che sono 17 i positivi in paese. Come il collega mandellese sono tanti i sindaci che quotidianamente stanno aggiornando i propri cittadini in questa fase drammatica.

Coronavirus: le situazioni nei Comuni

Oggiono – I casi, secodni i dati di ieri sera della Prefettura, sono saliti a 17. “Fortunatamente abbiamo anche concittadini che stanno migliorando, alcuni sono stati dimessi ed altri lo saranno a breve. A loro va il nostro migliore augurio per una completa guarigione anche se i tempi sono lunghi e ci vuole molta pazienza – ha sottolineato il sindaco Chiara Narciso – Le misure come sapete sono sempre più restrittive ed oggi ho cercato di chiarire i dubbi relativi alla corretta interpretazione delle disposizioni normative e penso che anche nei prossimi giorni ci sarà bisogno di fare ulteriore chiarezza. Dobbiamo comunque cercare di avere capacità di adattamento alla situazione. E speriamo di cominciare a vedere un po’ di luce”!

Civate – 12 casi di positività al test da Covid-19 sul territorio di Civate, 19 persone sotto regime di quarantena e 9 che ne sono uscite.

Bosisio Parini – Il numero dei contagiati è salito a 4. A comunicarlo, in una nota ufficiale, il sindaco. “E’ cresciuto altresì il numero delle persone in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio”, ha spiegato il primo cittadino Andrea Colombo.

Annone Brianza – Sette cittadini annonesi positivi al Covid-19. A darne notizia il sindaco, Patrizio Sidoti: “Cari cittadini di Annone di Brianza, sono nuovamente a scrivervi per aggiornarvi sui dati ricevuti questa mattina, per le persone risultate positive al test del Coronavirus. In questo momento sono sette, di cui due operatori sanitari. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri e ai volontari, alla protezione civile che in questo momento di grande difficoltà per il Paese sono in prima linea con spirito di sacrificio ed abnegazione. Sono state attivate tutte le misure precauzionali nel rispetto di chi ha avuto contatti con le persone risultate infette. Considerato che i casi di contagio nella Provincia di Lecco stanno aumentando, vi raccomando di seguire tutte le precauzioni e di restare a casa. Le corse e le passeggiate le faremo ad emergenza terminata”.

Costa Masnaga – In paese sale il numero di positivi al test del Coronavirus. “Al momento abbiamo 16 casi di positività”, ha annunciato il sindaco Sabina Panzeri.

Sirone – “Al momento attuale a Sirone risultano due casi di positività e un caso di sorveglianza attiva per i quali sono stati attivati tutti i protocolli ATS, i servizi comunali e di rete disponibili”, ha comunicato il sindaco Emanuele De Capitani.

Colico – Sale a 10 il numero di positivi a Covid-19. “È passato un mese da quando questo dramma umano ha preso il via: i sacrifici sono pesanti per ciascuno di noi, non vanifichiamoli. Continuiamo a rispettare le regole e le indicazioni che ci vengono date: STIAMO A CASA.” questo il messaggio del sindaco Monica Gilardi