Coronavirus, anche oggi zero decessi in regione

Anche oggi, mercoledì 30 luglio 2020, non si registrano decessi da Coronavirus in regione Lombardia. E’ questa la fotografia fornita dal Pirellone nel consueto aggiornamento, che parla di un solo positivo rispetto a ieri in provincia di Lecco e di un +17 in quella di Bergamo.

I dati generali

– i tamponi effettuati: 11.207, totale complessivo: 1.291.740

– i nuovi casi positivi: 88 (di cui 17 ‘debolmente positivi’ e

13 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.305 (+616)

(71.801 guariti e 1.504 dimessi)

– in terapia intensiva: 13 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (-3)

– i decessi: 0, totale complessivo: 16.802 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 15 di cui 6 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 17

Como: 4

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 4

Monza e Brianza: 5

Pavia: 3

Sondrio: 1

Varese: 11