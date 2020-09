Coronavirus: a Merate ancora 19 cittadini positivi e 21 in quarantena

Sono 19 i cittadini positivi al Coronavirus residenti a Merate e 21 quelli sottoposti alla quarantena. Ad aggiornare la cittadinanza in merito alla situazione epidemiologica è il primo cittadino Massimo Panzeri che, rendendo noti gli ultimi dati forniti dalla Prefettura, parla di una realtà in città “sostanzialmente stabile, anche se si rileva un lieve aumento di nuovi soggetti positivi (+ 3)”.

Da inizio emergenza sanitaria sono stati 214 i meratesi che hanno contratto il virus. Di questi 169 (tre negli ultimi giorni) sono guariti mentre le vittime accertate sono state 26. Per quanto riguarda i 21 meratesi sottoposti a sorveglianza Si tratta per lo più cittadini rientranti da viaggi all’estero e sottoposti quarantena via cautelativa. Qualcuno invece ha palesato una sintomatologia sospetta.

“L’aumento dei soggetti negativizzati (+3) mantiene pertanto invariato il dato generale – sottolinea Panzeri – Permane il richiamo al rispetto delle ormai conosciute buone pratiche di

comportamento”.

Arrivano poi buone notizie sul fronte caldo di questa settimana, ovvero la riapertura delle scuole. ” La ripresa delle attività scolastiche non ha al momento evidenziato particolari criticità” assicura il sindaco.