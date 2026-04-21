Castello Brianza si stringe nel dolore per la morte di Luigina De Capitani, già primo cittadino del comune per un decennio. La storica esponente della Lega, molto conosciuta in Brianza e attiva da lungo tempo nella vita politica locale, si è spenta nella mattinata di martedì 21 aprile 2026 all’età di 72 anni.

Cordoglio per la scomparsa di Luigina De Capitani, ex sindaco di Castello

Eletto sindaco nel 2004 dopo le amministrazioni di Antonello Formenti, Luigina De Capitani guidò il Comune di Castello Brianza affrontando anche momenti particolarmente difficili, tra cui l’emergenza legata a una frana che la costrinse a lasciare temporaneamente la propria abitazione. Durante il suo mandato promosse e realizzò diverse opere pubbliche, tra cui il sovrappasso.

Terminò il suo incarico nel 2014, quando la guida del Comune passò ad Aldo Riva, segnando un cambio politico in un territorio che per anni era stato considerato una roccaforte del Carroccio. Nel 2019 tentò nuovamente la corsa alla carica di sindaco, ma venne sconfitta proprio da Riva, riconfermato per un secondo mandato.

Le esequie di Luigina De Capitani si terranno giovedì 23 aprile 2026 alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Castello Brianza.

Profondo il cordoglio nella Lega: “A nome della Segreteria Provinciale di Lecco, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Luigia De Capitani, per tutti noi “Luigina”, storica militante e già Segretario della Sezione Regina Teodolinda ed ex Sindaco di Castello di Brianza – ha sottolineato Daniele Butti, Segretario Provinciale Lega Lombarda per Salvini Premier – Luigina ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la nostra comunità politica e per il territorio. Eletta Sindaco di Castello di Brianza nel 2004 e riconfermata alla guida dell’amministrazione sino al 2014, ha guidato il paese con determinazione e spirito di servizio, distinguendosi per l’attenzione alla sicurezza e alle opere pubbliche. Anche dopo l’esperienza amministrativa ha continuato il suo impegno politico, candidandosi nuovamente e restando attiva tra i banchi del Consiglio comunale, sempre fedele ai valori della Lega e vicina ai cittadini. La sua dedizione, la sua passione e il suo attaccamento al territorio resteranno un esempio per tutti noi. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la Sezione Regina Teodolinda giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza mia personale e di tutta la Segreteria Provinciale della Lega.”