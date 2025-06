Cordoglio per la morte di Karl Ulrich Hofmann, papà della presidente della Provincia

Addio a Karl Ulrich Hofmann, padre della presidente della Provincia di Lecco: la figlia Alessandra Hofmann, anche sindaco di Monticello, aveva raccontato la sua storia nel 2019, in occasione del 30esimo anniversario del crollo del muro di Berlino.

"Mio padre è nato nel 1948, quindi poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Ha passato la sua infanzia a Erzibirge, una zona ricca di miniere di carbone vicino a Lipsia - aveva raccontato Alessandra Hofmann al Giornale di Merate - All'epoca non era ancora stato costruito il muro di Berlino, ma c'era una vera e propria cortina di ferro con filo spinato e soldati pronti a sparare a vista a chi cercava di fuggire nella Germania Ovest".

Ma la famiglia di Hofmann riuscì ad architettare la fuga: "Una sera, alcuni membri della mia famiglia, tra cui mio padre, sono fuggiti nella parte ovest di Berlino, dove hanno preso l'aereo. Mio papà, dopo una normale giornata trascorsa a giocare, è stato così privato delle sue radici all'età di 10 anni. Da una parte ha provato una grande malinconia per aver lasciato la sua terra natale da bambino, ma con la sua esperienza mi ha trasmesso il valore della libertà come principio più importante".

Il cordoglio del gruppo provinciale "Casa dei Comuni - Hofmann presidente"

Il gruppo provinciale di maggioranza ha voluto esprimere il proprio cordoglio:

Il gruppo " Casa dei Comuni- Hofmann Presidente" esprime profondo cordoglio per la scomparsa del padre della presidente della Provincia.

In questo momento di grande dolore, desideriamo far giungere alla presidente e alla sua famiglia la nostra più sentita vicinanza, unendoci al loro lutto con partecipazione e rispetto. La perdita di una figura tanto cara rappresenta una ferita profonda, e come rappresentanti istituzionali e persone, ci stringiamo attorno a lei con affetto e solidarietà.

A lei e ai suoi familiari porgiamo le nostre più sincere condoglianze.