lutto

Cordoglio per la morte di Felice Bassani, grande uomo di cultura

Le esequie di Felice Bassani si terranno oggi, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di Brivio.

Cordoglio per la morte di Felice Bassani, grande uomo di cultura

Brivio · 15/01/2026 alle 10:14

Il  Lecchese salutano con profonda commozione Felice Bassani, insegnante e dirigente scolastico, studioso appassionato della cultura del territorio e del dialetto. Una figura di grande spessore culturale, profondamente legata alla comunità di Brivio, dove risiedeva.

Cordoglio per la morte di Felice Bassani, grande uomo di cultura


Felice Bassani si è spento all’età di 86 anni. Laureato in Lettere, è stato per molti anni un punto di riferimento nel mondo della scuola: ha iniziato come maestro elementare, proseguendo poi come docente di scuola media e, infine, come preside, incarico che ha ricoperto fino al 1997.

Grande appassionato di storia locale e del dialetto brianzolo, ha pubblicato numerosi lavori dedicati a questi temi. Rilevante anche il suo contributo al giornalismo locale: oltre alla collaborazione con il Giornale di Merate, è stato tra i fondatori di Abbadia Oggi e ha fatto parte delle redazioni di Leccosette e Lecch Gaina. Il figlio Enrico, stimato psicologo e psicoterapeuta  è stato per anni un pilastro del Giornale di Lecco.

Le esequie di Felice Bassani si terranno oggi, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di Brivio.

Tu cosa ne pensi?