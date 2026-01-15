Il Lecchese salutano con profonda commozione Felice Bassani, insegnante e dirigente scolastico, studioso appassionato della cultura del territorio e del dialetto. Una figura di grande spessore culturale, profondamente legata alla comunità di Brivio, dove risiedeva.

Cordoglio per la morte di Felice Bassani, grande uomo di cultura



Felice Bassani si è spento all’età di 86 anni. Laureato in Lettere, è stato per molti anni un punto di riferimento nel mondo della scuola: ha iniziato come maestro elementare, proseguendo poi come docente di scuola media e, infine, come preside, incarico che ha ricoperto fino al 1997.

Grande appassionato di storia locale e del dialetto brianzolo, ha pubblicato numerosi lavori dedicati a questi temi. Rilevante anche il suo contributo al giornalismo locale: oltre alla collaborazione con il Giornale di Merate, è stato tra i fondatori di Abbadia Oggi e ha fatto parte delle redazioni di Leccosette e Lecch Gaina. Il figlio Enrico, stimato psicologo e psicoterapeuta è stato per anni un pilastro del Giornale di Lecco.

Le esequie di Felice Bassani si terranno oggi, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di Brivio.