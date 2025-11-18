Presìdi straordinari grazie a team misti composti da operatori Trenord – Security, Assistenza e Controllo, capitreno e macchinisti – e da FS Security, con il supporto della Polizia Ferroviaria e delle Guardie Particolari Giurate.

Trenord e FS Security, società del Gruppo FS dedicata alla tutela della sicurezza di treni, stazioni, dipendenti e viaggiatori, hanno avviato l’operazione congiunta “Alto impatto”, volta a rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni lombardi. L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire viaggi ordinati e sicuri, prevenendo comportamenti illeciti e aumentando la percezione di sicurezza tra i passeggeri e il personale ferroviario.

Controlli rafforzati sui treni della linea Lecco Milano

Nelle prime settimane di novembre sono stati effettuati presìdi straordinari grazie a team misti composti da operatori Trenord – Security, Assistenza e Controllo, capitreno e macchinisti – e da FS Security, con il supporto della Polizia Ferroviaria e delle Guardie Particolari Giurate. I controlli hanno incluso la verifica dei titoli di viaggio, l’assistenza e l’informazione ai passeggeri, rafforzando la presenza visibile e professionale a bordo e nelle stazioni.

Dal 4 al 6 novembre 2025, l’operazione ha interessato la linea S8 Milano–Carnate–Lecco, mentre dall’11 al 13 novembre proseguirà sulla linea Milano–Lodi–Piacenza. I dati raccolti durante questi presìdi saranno utili per pianificare ulteriori interventi congiunti, assicurando una maggiore regolarità e sicurezza dei viaggi.

Il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, ha commentato: «Le operazioni “Alto impatto” hanno portato maggiore sicurezza a tutto il comparto treni, a tutela di chi li utilizza quotidianamente, sia di giorno che di sera. È la prima volta che questi interventi, con la presenza delle Forze dell’Ordine sui treni regionali, vengono effettuati in modo così strutturato. Presidi e controlli come questi sono estremamente necessari e, grazie al Governo Meloni, finalmente sono stati realizzati. Ringrazio personalmente il personale di Trenord, la Polizia Ferroviaria e le Guardie Particolari Giurate impegnate in queste operazioni».