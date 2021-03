Controlli Covid: chiuso un esercizio pubblico nel meratese

Proseguono i controlli per verificare il rispetto delle normative anti-Covid nel nostro territorio.

Controlli Covid: chiuso un esercizio commerciale nel meratese

Nel contesto dell’attività di controllo sul rispetto della vigente normativa anti COVID-19 svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale, la Stazione Carabinieri di Casatenovo, ha notificato un provvedimento di sanzione e chiusura temporanea per giorni cinque del servizio bar di un pubblico esercizio di Lomagna (LC), poiché nelle sue pertinenze sono stati trovati 7 avventori intenti a consumare, in violazione delle disposizioni in argomento.