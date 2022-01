Contagi record in città: quasi 700 positivi e oltre 700 in quarantena

Merate

"Mi appello in particolare agli studenti che oggi riprendono l’attività, affinché mantengano un comportamento responsabile all’interno e all’esterno degli edifici scolastici".

"Si conferma un trend negativo, che coinvolge in generale tutta la nostra Provincia e quelle immediatamente confinanti. Aumentano in modo consistente sia i contagi, sia i sottoposti a quarantena". E' una fotografia con molte più ombre che luci quella scattata oggi, lunedì 10 gennaio 2022 dal sindaco di Merate Augusto Massimo Panzeri nel consueto aggiornamento alla cittadinanza sulla situazione epidemiologica.

Contagi record a Merate: quasi 700 positivi e oltre 700 in quarantena

Una situazione in continuo peggioramento: rispetto al 4 gennaio, data degli ultimi dati ufficiali disponibili, i contagiati sono cresciti nettamente, 324 in più e a d oggi i positivi in città sono 691. Solo 23 le persone che si sono negativizzate negli ultimi giorni. Stabile il numero delle vittime, 50 da inizio pandemia, mentre è notevolmente aumentato il numero dei meratesi che devono stare in casa. I residenti in quarantena oggi sono 705 ovvero 194 in più rispetto all'ultimo aggiornamento e di questi 174 hanno meno di 20 anni.

"Fortunatamente l’ospedalizzazione permane estremamente bassa - sottolinea il primo cittadino - Da oggi entrano in vigore nuove disposizioni governative più stringenti, finalizzate al contenimento della diffusione del virus ed alla promozione della campagna vaccinale, che prosegue a ritmo spedito nell’hub cittadino di Via Don Cesare Cazzaniga. Ringrazio con l’occasione Operatori e Volontari, impegnati nel centro 7 giorni su 7".

L'appello del sindaco

"Mi appello in particolare agli studenti che oggi riprendono l’attività, affinché mantengano un comportamento responsabile all’interno e all’esterno degli edifici scolastici, nonché quando utilizzano mezzi pubblici, a bordo dei quali è obbligatorio indossare la mascherina FFP2".

La campagna vaccinale

Ad oggi su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 11.862 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 82,48%, n. 12.391 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 86,16% e n..193 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 50,02%.